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Канчельскис считает, что ФИФА не пустит Россию в Азиатскую конфедерацию

Канчельскис считает, что ФИФА не пустит Россию в Азиатскую конфедерацию
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Рейнджерс», «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предполагаемом переходе РФС в состав Азиатской футбольной конфедерации.

«ФИФА будет принимать решение – можно РФС в Азиатскую Конфедерацию или нет. Думаю, что они нас не пустят туда. Конечно, попытаться надо, но думаю, что ничего не выйдет, это будет крайне сложно.

Вообще, нужно стараться остаться в УЕФА, мы всю жизнь играли там. Нам не надо метаться туда-сюда, а нужно пытаться остаться в Европе. Но для этого надо делать какие-то усилия, ездить и общаться с международными федерациями, а не сидеть в РФС и разгадывать кроссворды. Конечно, если мы не будем играть официальные матчи, то наша сборная будет деградировать. Чтобы этого не было, повторюсь, Российский футбольный союз должен работать», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

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