Форвард «Оренбурга» Сычевой: будет классно, если буду играть в «Барселоне»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой отреагировал на слова своего партнёра по команде Лукаса Веры о том, что Сычевой в будущем перейдёт в «Барселону» и «потянет её уровень».
«Если его слова о том, что я буду играть в «Барселоне», реализуются, будет классно. У меня нет определённого желания, где играть. Зачем на что-то рассчитывать и потом расстраиваться, если этого не произойдет? А если и произойдет, этого будет мало.
На что наиграю, там и буду. Куда бы перешёл? Может, я хочу остаться в «Оренбурге». Я ещё не думал о своих желаниях, пока здесь остаюсь. Я не ожидаю, просто живу. Если будут какие-то предложения, будем разговаривать», – приводит слова Сычевого «РБ Спорт».
В текущем сезоне Сычевой забил 14 голов в 15 матчах РПЛ в составе «Оренбурга». В частности, он оформил два хет-трика (с «Уралом» и «Краснодаром»), а также два дубля (с «Динамо» и ЦСКА).
- 30 ноября 2022
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