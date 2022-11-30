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Ван Гал – журналисту: вы останетесь на ЧМ до финала? Что ж, тогда вы снова нас увидите

Ван Гал – журналисту: вы останетесь на ЧМ до финала? Что ж, тогда вы снова нас увидите
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал в очередной раз подчеркнул нацеленность команды на то, чтобы стать в Катаре чемпионами мира. После победы над хозяевами со счётом 2:0 наставник отреагировал на критическое замечание одного из журналистов.

«Естественно, вы можете высказать свое мнение, однако я не согласен с вами в том, что наша реализация оставляет желать лучшего. Не стану подробно останавливаться на этом. Думаю, вы просто смотрите на футбол иначе, не так, как я. Вы останетесь здесь до финала? Что ж, тогда вы снова нас увидите», – приводит слова ван Гала De Telegraaf.

Сборная Нидерландов набрала семь очков и выиграла группу А. Команда ван Гала одержала победы в матчах с Сенегалом (2:0) и Катаром (2:0), а с Эквадором сыграла вничью (1:1). Соперником оранжевых в 1/8 финала стала сборная США, которая вышла из группы В со второго места.

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