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Семшов оценил варианты продолжения карьеры Дзюбы на Кипре и в России

Семшов оценил варианты продолжения карьеры Дзюбы на Кипре и в России
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Бывший полузащитник «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал слухи о том, что Артём Дзюба может продолжить карьеру в кипрском клубе «Кармиотисса», а также ответил на вопрос о том, может ли он пригодиться «Сочи».

«Для начала надо задаться вопросом: а хочет ли Артём дальше играть в футбол? Или он планирует заниматься другими делами? Если Дзюба вернётся в российский чемпионат, то предложения будут не из первой пятёрки, потому что он полгода не играл. Если он рассматривает предложение из Кипра, то можно туда поехать поиграть, в спокойном чемпионате. Там Артем будет себя чувствовать комфортно. Уровень в чемпионате Кипра хороший, но там нет особых задач. Думаю, Дзюба еще может несколько лет поиграть в футбол.

Пригодился бы Дзюба «Сочи»? Он многим командам РПЛ пригодился бы, но есть тренеры, руководство. Если «Сочи» будет нужен Дзюба, он впишется туда. Всё зависит от того, какой форвард нужен «Сочи», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В ноябре 34-летний Артём Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор». За турецкую команду он отыграл в общей сложности 220 минут в пяти матчах и забил один гол. Ранее Артём выступал за «Зенит» (249 игр, 108 голов во всех турнирах).

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