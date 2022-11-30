Канунников рассказал о своей зарплате в «Зените»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников рассказал о зарплатах в стане сине-бело-голубых.



«Мне немного платили. Не было, что ты сыграл одну игру — и на тебя все свалилось. В молодежке я играл за 26 тыс. рублей. Сначала там выходил на замену, а с пятого тура постоянно играл в составе. И начали подтягивать к первой команде.



Мы выиграли первенство молодежных команд, после повысили зарплату. Потом пришел Спаллетти. И я стал часто находиться в первой команде. Потом снова повышение, но это за работу. А не за красивые глаза. Но это точно были не те деньги, которые зарабатывают даже сейчас.



Я часто слышу, что футболисты не заслуживают своих зарплат. Но вы посмотрите их путь. Сначала надо пробиться со своего двора, потом стать лучшим по детям, по юношам. Это большой муравейник, из которого надо выйти. Они отдали свое детство ради мечты оказаться здесь.



На пике в «Зените» я получал 600 тыс. рублей в месяц. В том числе поэтому и создаем наш спортивный клуб. Многие ведь ребята приезжают из деревень. Выстреливают и не знают, что с деньгами делать. В школе этому не учат. Никому не надо, чтобы люди были финансово грамотными. А ведь если в это погрузиться, ты потом сам себе спасибо скажешь. Понятно, что результат будет не через год. Но через 10 ты будешь благодарен», — приводит слова Канунникова «РБ Спорт».



Максим Канунников дебютировал за основной состав «Зенита» 23 августа 2009 года в матче чемпионата России с московским «Локомотивом», заменив Фатиха Текке. Первый гол за основу сине-бело-голубых он забил 10 мая 2010 года в выездном матче чемпионата России с пермским «Амкаром». В составе питерского клуба Максим стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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