Итальянский журналист: в 2018 мир понял – Россия может быть гостеприимной. Это была победа

Известный итальянский журналист и инсайдер Танкреди Палмери высказался об атмосфере, которая царила во время ЧМ-2018, который проходил в России.
«Фантастическая атмосфера, мне нравилось всё. Но главное — осознание того, что впервые весь мир хорошо увидел и понял, что Россия может быть гостеприимной для всего человечества. Это была настоящая встреча между Россией и всем остальным миром. Да, отдельные люди путешествовали, но никогда не было такого количество людей из разных стран в России. Это было огромным достижением для российского общества. Молодые россияне увидели разнообразие культур. Я видел много раз, как поздней ночью на Красной площади люди играли в футбол, устраивали пикник. Это была настоящая победа вашей страны и всего мира», — сказал Палмери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Танкреди Палмери читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 30 ноября 2022
-
09:52
-
09:45
-
09:40
-
09:37
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:12
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:30
-
08:23
-
08:23
-
08:10
-
08:00
-
07:28
-
07:22
-
07:00
-
06:00
-
05:10
-
05:10
-
05:03
-
04:51
-
04:48
-
04:33
-
04:21
-
04:08
-
04:08
-
04:00
-
03:57