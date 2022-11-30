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Итальянский журналист: в 2018 мир понял – Россия может быть гостеприимной. Это была победа

Итальянский журналист: в 2018 мир понял – Россия может быть гостеприимной. Это была победа
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Известный итальянский журналист и инсайдер Танкреди Палмери высказался об атмосфере, которая царила во время ЧМ-2018, который проходил в России.

«Фантастическая атмосфера, мне нравилось всё. Но главное — осознание того, что впервые весь мир хорошо увидел и понял, что Россия может быть гостеприимной для всего человечества. Это была настоящая встреча между Россией и всем остальным миром. Да, отдельные люди путешествовали, но никогда не было такого количество людей из разных стран в России. Это было огромным достижением для российского общества. Молодые россияне увидели разнообразие культур. Я видел много раз, как поздней ночью на Красной площади люди играли в футбол, устраивали пикник. Это была настоящая победа вашей страны и всего мира», — сказал Палмери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Танкреди Палмери читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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