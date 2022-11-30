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Игорь Корнеев рассказал, какие сборные считает лучшими на ЧМ-2022

Игорь Корнеев рассказал, какие сборные считает лучшими на ЧМ-2022
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Экс-хавбек «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев назвал лучшие, по его мнению, сборные на чемпионате мира по футболу в Катаре. Мундиаль завершится 18 декабря.

«Пока понравилась Бразилия, особенно в первом матче. Во второй игре было видно, что не хватает Неймара, не хватало индивидуальных действий, которые делает на поле Неймар. Они забили потрясающий гол, таким невероятным образом только они могут забивать. Со Швейцарией игра меня разочаровала, в первой игре они выглядели очень цельно.

Ещё отмечу испанцев, они очень порадовали. Особенно первый тайм с Германией, во втором тайме была другая команда», – приводит слова Metaratings.ru.

Сборная Бразилии на ЧМ-2022 одержала две победы в двух встречах, переиграв Сербию (2:0) и Камерун (1:0). В третьем туре группового этапа южноамериканская сборная в пятницу, 2 декабря, сразится с Камеруном.

Испания начала мундиаль с разгромной победой над Коста-Рикой (7:0), а затем поделила очки с Германией (1:1). 1 декабря испанцы сыграют заключительный матч в квартете с командой Японии.

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