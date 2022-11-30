Ари рассказал, за счёт чего сборная Бразилии переиграла Швейцарию на ЧМ-2022

Экс-форвард «Краснодара» и столичного «Спартака» Ари объяснил, почему сборной Бразилии не удалось обыграть Швейцарию с более крупным счётом во втором матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра закончилась победой южноамериканской сборной со счётом 1:0.

«Команде не хватает Неймара. Швейцария играла на ничью, очень оборонительно. Нам немного мешала усталость и короткое время на восстановление. Но у Бразилии молодая команда, и игроки, которые вышли на второй тайм, сделали разницу», – приводит слова Ари Metaratings.ru.

В заключительном туре группового этапа оппонентом подопечных Тите станет команда Камеруна. Эта игра пройдёт в пятницу, 2 декабря.

ЧМ-2022 завершится 18 декабря. Действующим чемпионом турнира является сборная Франции.

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