Ари рассказал, за счёт чего сборная Бразилии переиграла Швейцарию на ЧМ-2022

Экс-форвард «Краснодара» и столичного «Спартака» Ари объяснил, почему сборной Бразилии не удалось обыграть Швейцарию с более крупным счётом во втором матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра закончилась победой южноамериканской сборной со счётом 1:0.
«Команде не хватает Неймара. Швейцария играла на ничью, очень оборонительно. Нам немного мешала усталость и короткое время на восстановление. Но у Бразилии молодая команда, и игроки, которые вышли на второй тайм, сделали разницу», – приводит слова Ари Metaratings.ru.
В заключительном туре группового этапа оппонентом подопечных Тите станет команда Камеруна. Эта игра пройдёт в пятницу, 2 декабря.
ЧМ-2022 завершится 18 декабря. Действующим чемпионом турнира является сборная Франции.
Фанаты в фан-зоне ЧМ закрывают игровой день. Видеоролик:
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