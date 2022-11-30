Вратарь «Динамо» Лещук: «Зенит» станет чемпионом РПЛ, если не будет страдать фигнёй

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что петербургский «Зенит» остаётся главным фаворитом на чемпионский титул в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, и рассказал о своём игровом времени.
«Моё игровое время во второй части сезона? Мы не обсуждали это с Йокановичем. Сейчас все думают про отпуск, последние полгода выдались тяжёлыми. Все хотят восстановиться, а потом готовиться ко второй части чемпионата. Я не подводил итоги первой половины сезона. Не вижу смысла делать это сейчас, весной всё может измениться. Летом подведу.
Кто станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне? Если «Зенит» фигнёй страдать не будет, станет чемпионом, а если расслабятся — может быть, будет интрига: надеюсь, между «Динамо» и «Зенитом», — приводит слова голкипера «РБ Спорт».
Лещук сыграл лишь один матч за «Динамо» в РПЛ в текущем сезоне, отыграв при этом все шесть встреч на групповом этапе Кубка России.
«Зенит» — лидирует в РПЛ после 17 сыгранных туров, оторвавшись от идущего вторым «Спартака» на шесть очков. «Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков, уступая «Зениту» 13 баллов.
- 30 ноября 2022
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