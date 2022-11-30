Журналист Палмери: Катар — страна, созданная с нуля. А Россия это Достоевский и Менделеев

Итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что чемпионаты мира в России и в Катаре нельзя сравнивать.
«Россия — это Россия. Она всегда существовала, но при этом не приветствовала мир по-настоящему. Катар — новинка, страна, созданная с нуля. Россия — это Достоевский, Менделеев и другие выдающиеся личности, это разнообразная культура, поэтому эти турниры даже нельзя сравнивать», — рассказал Палмери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Чемпионат мира в России прошёл летом 2018 года, победу в нём одержала Франция. Чемпионат мира в Катаре проходит в эти дни, он был перенесён на осень-зиму из-за климатических условий страны. Отметим, что право проведения турниров страны получили в один день — 2 декабря 2010 года.
ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ПАЛМЕРИ «ЧЕМПИОНАТУ» ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
7 фаворитов ЧМ-2022. Видеоролик:
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