Стали известны результаты медицинского обследования Кристиана Пулишича

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Ирана (1:0).



Напомним, Пулишич забил гол на 38-й минуте встречи и врезался в другого игрока. Хавбек продолжил игру, однако был заменён в перерыве из-за травмы.



Как сообщает пресс-служба сборной США, в ходе медицинского обследования у Пулишича был диагностирован ушиб таза. С большой долей вероятности футболист сможет принять участие в следующем матче национальной команды на чемпионате мира — 2022.

Сборная США заняла второе место в группе В и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре. В 1/8 финала турнира североамериканская команда сыграет с Нидерландами. Встреча состоится 3 декабря.