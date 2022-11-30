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Стали известны результаты медицинского обследования Кристиана Пулишича

Стали известны результаты медицинского обследования Кристиана Пулишича
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Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Ирана (1:0).

Напомним, Пулишич забил гол на 38-й минуте встречи и врезался в другого игрока. Хавбек продолжил игру, однако был заменён в перерыве из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба сборной США, в ходе медицинского обследования у Пулишича был диагностирован ушиб таза. С большой долей вероятности футболист сможет принять участие в следующем матче национальной команды на чемпионате мира — 2022.

Сборная США заняла второе место в группе В и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре. В 1/8 финала турнира североамериканская команда сыграет с Нидерландами. Встреча состоится 3 декабря.

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