Итальянский журналист Палмери: бан сборной России справедлив

Журналист Танкреди Палмери считает, что отстранение российских клубов и команд от участия в международных соревнованиях справедливо.
«Другого варианта, кроме бана России, не было. Я знаю, что игроки не имеют к этому отношения, но национальная команда представляет страну, поэтому у ФИФА и УЕФА не было вариантов. Всё справедливо. Вопрос включения Крыма был тяжёлой ситуацией, но Россию не исключили, потому что это можно было обсуждать. Нынешняя ситуация совершенно другая, думаю, ты и сам это понимаешь. Я очень надеюсь, что всё прекратится, потому что я люблю российский народ, люблю вашу культуру. Россия должна быть такой, как на ЧМ-2018», — сказал Палмери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ПАЛМЕРИ «ЧЕМПИОНАТУ».
- 30 ноября 2022
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