Баранник: Ротенберг в «Локомотиве»? Талантливые люди талантливы во всём

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

«Назначение Ротенберга? Удивляться никому не приходится. Как минимум полгода ходили разговоры, что Ротенберг должен получить какое-то назначение в «Локомотиве». Наверное, он понимает, что такое молодёжный футбол, и будет его развивать, раз его назначили.

Ротенберга берут не на пустое место. У «Локомотива» одна из лучших академий страны. Там уже многое сделано, есть все условия для дальнейшего развития.

Является ли плюсом для его должности то, что он обеспеченный человек? У нас есть пример другого Ротенберга, который не менее обеспеченный человек, до этого занимался практически всем в хоккее. Сейчас пошёл на тренерскую работу (Роман Ротенберг работает главным тренером хоккейного клуба СКА. — Прим. «Чемпионата»), и довольно-таки удачно. Талантливые люди талантливы во всём.

Критерий успеха для Ротенберга? На этой должности успех любого человека зависит от того, сколько молодых ребят, проведших определённые годы в твоей академии, пришли в главную команду и конкурируют за место в основном составе. Это самый главный критерий.

Это может быть один, за которым будет идти вся команда, а могут быть и пять. Но в любом случае нужно какое-то время. «Локомотив» начинает не с нуля. Там всегда было достаточно молодых талантливых ребят. Тут вопрос в том, чтобы воспитывать их в духе конкурентности: чтобы, когда они подойдут к возрасту 18-19 лет, на равных могли конкурировать со взрослыми футболистами. Этого не хватает во многих академиях.

Ротенберг любит футбол. Наверняка хочет сделать то, что останется. Думаю, для «Локомотива» это удачное приобретение», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».