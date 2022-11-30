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Итальянский журналист: никто не знал, что Кокорин играл за «Фиорентину», его не видели

Итальянский журналист: никто не знал, что Кокорин играл за «Фиорентину», его не видели
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Журналист Танкреди Палмери высказался о выступлениях российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». Сейчас он выступает на правах аренды за кипрский «Арис».

«Кокорин покинул «Фиорентину», да. Никто не знал, но он играл за них, ха-ха. Как его трансфер в Италию стал возможен? Тогда клуб продал Кьезу, Бернардески. Им нужно было приобрести игрока в атаку и в «Фиорентине» сказали: «Окей, он дешёвый, давайте попробуем сыграть в авантюру». Но могу сказать однозначно — Кокорин один из худших трансферов в истории Серии А последних лет. Мне даже нечего сказать о нём и его игре, его никто не видел!» — сказал Палмери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ ПАЛМЕРИ «ЧЕМПИОНАТУ» ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

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