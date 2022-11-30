Соболев — единственный игрок «Спартака», который посетит заседание КДК после драки

Московский «Спартак» сообщил о составе делегации на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором рассмотрят драку игроков красно-белых и петербургского «Зенита» в матче Кубка России.
«Вероятнее всего, из числа удалённых футболистов только Александр Соболев будет непосредственно присутствовать на заседании КДК. Сопровождать его будут юристы клуба. Общение с остальными игроками будет происходить по видеосвязи. Для уточнения позиции Шамара Николсона будет привлечён переводчик», — приводит слова пресс-службы московского клуба Metaratings.
Заседание КДК РФС состоится завтра, 1 декабря. Напомним, по итогам матча Кубка, в котором состоялась драка, красные карточки получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов в составе «Спартака», а у «Зенита» были удалены Вильмар Барриос, Родригао и Малком.
- 30 ноября 2022
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