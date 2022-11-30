Салихова: в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала желание «Зенита» обратиться в ЭСК РФС после матча с красно-белыми в Кубке России.
«Я про философию этого клуба достаточно сказала. Их обращения в ЭСК только подтверждают мои слова. Если их сильнейший состав с бразильцами не может обыграть наших парней, если наши игроки становятся лучшими бомбардирами в чемпионате, если судья не смог им помочь на поле, то от бессилия начались провокации.
В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звёзды. Я давно всё вижу без иллюзий», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что «Зенит» обратился в ЭСК в связи с удалением Малкома и Вильмара Барриоса и неудалением Квинси Промеса и Наиля Умярова в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между санкт-петербуржцами и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.). Напомним, основное время встречи закончилось массовой дракой футболистов.
- 30 ноября 2022
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