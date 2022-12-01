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Турнирные расклады в группе Е ЧМ-2022, где играют Испания, Япония, Коста-Рика и Германия

Турнирные расклады в группе Е ЧМ-2022, где играют Испания, Япония, Коста-Рика и Германия
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Сегодня, 1 декабря, завершаются матчи группы Е чемпионата мира по футболу в Катаре. На стадионе «Эль Байт» пройдёт встреча сборных Коста-Рики и Германии, а в параллельной встрече Япония сыграет с Испанией. Обе встречи начнутся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей Коста-Рика — Германия и Япония — Испания.

Турнирное положение в группе Е после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):

Испания — 4 очка (8-1);
Япония — 3 очка (2-2);
Коста-Рика — 3 очка (1-7);
Германия — 1 очко (2-3).

Расклады в группе Е перед последним туром

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:

1. Разница мячей, забитых во всех играх.
2. Количество мячей, забитых во всех играх.
3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

Сборной Испании для выхода в плей-офф ЧМ-2022 достаточно не проиграть Японии. В случае поражения испанцы могут выйти из группы по дополнительным показателям, если Коста-Рика не обыграет Германию.

Япония выйдет в 1/8 финала турнира, если обыграет Испанию. Японцам может хватить и ничьей, если Германия и Коста-Рика также сыграют вничью. В случае победы немцев Япония также может выйти, если забьёт больше при одинаковой разнице мячей.

Коста-Рика пробьётся в плей-офф в случае победы над Германией. В случае ничьей пройдёт дальше при победе Испании над Японией.

Сборной Германии для выхода в следующую стадию турнира необходимо одержать победу в матче с Коста-Рикой и надеяться на поражении Японии в игре с испанцами. Если Япония выиграет у Испании или сыграет вничью, то немцы могут занять второе место по дополнительным показателям. Правда, в первом случае это маловероятно, так как у команды Луиса Энрике очень хорошая разница.

С кем сыграют команды группы Е в плей-офф ЧМ-2022

В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы Е встретятся с командами из группы F, в которой выступают Хорватия, Марокко, Бельгия и Канада. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 5 декабря нас бы ждал матч Испания (первая команда группы Е) — Марокко (вторая команда группы F).

Вторая команда группы E сыграет с первой командой группы F. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 6 декабря нас бы ждал матч Хорватия — Япония.

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