Турнирные расклады в группе Е ЧМ-2022, где играют Испания, Япония, Коста-Рика и Германия

Сегодня, 1 декабря, завершаются матчи группы Е чемпионата мира по футболу в Катаре. На стадионе «Эль Байт» пройдёт встреча сборных Коста-Рики и Германии, а в параллельной встрече Япония сыграет с Испанией. Обе встречи начнутся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей Коста-Рика — Германия и Япония — Испания.
Турнирное положение в группе Е после двух туров (в скобках указаны забитые и пропущенные голы):
Испания — 4 очка (8-1);
Япония — 3 очка (2-2);
Коста-Рика — 3 очка (1-7);
Германия — 1 очко (2-3).
Расклады в группе Е перед последним туром
1. Разница мячей, забитых во всех играх.
2. Количество мячей, забитых во всех играх.
3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).
Сборной Испании для выхода в плей-офф ЧМ-2022 достаточно не проиграть Японии. В случае поражения испанцы могут выйти из группы по дополнительным показателям, если Коста-Рика не обыграет Германию.
Япония выйдет в 1/8 финала турнира, если обыграет Испанию. Японцам может хватить и ничьей, если Германия и Коста-Рика также сыграют вничью. В случае победы немцев Япония также может выйти, если забьёт больше при одинаковой разнице мячей.
Коста-Рика пробьётся в плей-офф в случае победы над Германией. В случае ничьей пройдёт дальше при победе Испании над Японией.
Сборной Германии для выхода в следующую стадию турнира необходимо одержать победу в матче с Коста-Рикой и надеяться на поражении Японии в игре с испанцами. Если Япония выиграет у Испании или сыграет вничью, то немцы могут занять второе место по дополнительным показателям. Правда, в первом случае это маловероятно, так как у команды Луиса Энрике очень хорошая разница.
С кем сыграют команды группы Е в плей-офф ЧМ-2022
В 1/8 финала чемпионата мира команды из группы Е встретятся с командами из группы F, в которой выступают Хорватия, Марокко, Бельгия и Канада. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 5 декабря нас бы ждал матч Испания (первая команда группы Е) — Марокко (вторая команда группы F).
Вторая команда группы E сыграет с первой командой группы F. Если бы групповой этап ЧМ-2022 закончился прямо сейчас, то 6 декабря нас бы ждал матч Хорватия — Япония.
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