Генеральный директор «Зенита» прокомментировал уход Дзюбы из «Адана Демирспор»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из турецкого «Адана Демирспор».

«Артём Дзюба не смог закрепиться в не самой топовой команде Турции? Надеюсь, что Артём найдёт свою команду и ещё проявит своё мастерство.

Стоит ли ему попробовать себя в другой иностранной команде или вернуться в Россию? Повторюсь, важно найти свою команду. В хорошем чемпионате, включая наш», — приводит слова Медведева ТАСС.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За это время нападающий сыграл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач, четыре раза став чемпионом России. Летом 2022 года Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» на правах свободного агента. В ноябре стало известно о том, что контракт 34-летнего форварда с турецким клубом был расторгнут.