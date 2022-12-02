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Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 2 декабря

Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 2 декабря
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Cегодня, 2 декабря, пройдут заключительные матчи группового этапа чемпионата мира в группах H и G. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.

18:00 мск (Группа Н)

Начнут программу игрового дня соперники по группе Н. Сборная Ганы, набравшая три очка, сыграет с командой Уругвая (1). Следить за матчем можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Португалия (6), уже обеспечившая себе выход в плей-офф чемпионата мира, встретится со сборной Южной Кореи (1). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

22:00 мск (Группа G)

Сборная Сербии, набравшая одно очко, проведёт матч с национальной командой Швейцарии (3). Следить за ходом встречи можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

В параллельной игре досрочно вышедшая в 1/8 финала турнира Бразилия (6) сыграет с национальной командой Камеруна (1). «Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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