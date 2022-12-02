Гана — Уругвай: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Эль-Джануб» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе Н — сборные Ганы и Уругвая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале «Матч!».
Гана вышла на второе место и в случае победы над Уругваем получит путёвку в 1/8 финала. Если африканцы проиграют, то точно поедут домой. В случае ничьей Гане нужно, чтобы Корея не обыграла Португалию. При этом африканская сборная попадёт в плей-офф, если разделит очки с Уругваем, а Южная Корея, к примеру, обыграет Португалию со счётом 1:0 или 2:1. Самое сложное положение у азиатской команды — ей обязательно нужно побеждать Португалию и рассчитывать, что Гана не одолеет Уругвай. Если два этих условия совпадут, то нужно будет считать разность мячей.
- 2 декабря 2022
-
15:06
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:30
-
14:30
-
14:18
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:51
-
13:48
-
13:40
-
13:39
-
13:33
-
13:23
-
13:22
-
13:10
-
13:02
-
12:57
-
12:56
-
12:44
-
12:37
-
12:36
-
12:25
-
12:16
-
12:15
-
12:13
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:38
-
11:22
-
11:16