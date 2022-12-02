Гана — Уругвай: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Эль-Джануб» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе Н — сборные Ганы и Уругвая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале «Матч!».



Гана вышла на второе место и в случае победы над Уругваем получит путёвку в 1/8 финала. Если африканцы проиграют, то точно поедут домой. В случае ничьей Гане нужно, чтобы Корея не обыграла Португалию. При этом африканская сборная попадёт в плей-офф, если разделит очки с Уругваем, а Южная Корея, к примеру, обыграет Португалию со счётом 1:0 или 2:1. Самое сложное положение у азиатской команды — ей обязательно нужно побеждать Португалию и рассчитывать, что Гана не одолеет Уругвай. Если два этих условия совпадут, то нужно будет считать разность мячей.