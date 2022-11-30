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Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». Контракт с зарплатой € 200 млн в год на 2,5 сезона

Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». Контракт с зарплатой € 200 млн в год на 2,5 сезона
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По информации источника, сделка близка к завершению. Португалец подпишет контракт на 2,5 сезона с зарплатой € 200 млн в год. Никаких юридических препятствий к завершению сделки нет.

Ни одна из европейских команд не смогла дать условия, подобные тем, которые предложил саудовский клуб. В такой же ситуации находятся команды американской МЛС.

Напомним, бывшая команда Роналду, «Манчестер Юнайтед», расторгла контракт с 37-летним нападающим после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором португалец раскритиковал главного тренера Эрика Тен Хага и организацию клуба.

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