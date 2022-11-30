Килиан Мбаппе может пропустить матч ЧМ-2022 Тунис — Франция из-за повреждения
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может не сыграть в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Туниса, сообщает Le Parisien.
Форвард испытывает проблемы с лодыжкой, которые усугубились на тренировке, которая прошла вчера, 29 ноября. Ожидается, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может дать отдых Мбаппе, чтобы футболист смог в полной мере восстановиться к 1/8 финала турнира.
Напомним, сборная Франции досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Тунис — Франция состоится сегодня, 30 ноября, на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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- 30 ноября 2022
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