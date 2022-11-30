Медведев: вторая звезда на футболке имеет огромное значение для «Зенита». Это мотивирует

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о мотивации петербургской команды на текущий сезон Российской Премьер-лиги.
«Самая главная мотивация — стать чемпионами. Это будет десятое чемпионство „Зенита“ в чемпионатах СССР и России. Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение. Все игроки, которые были и будут причастны, заслуживают этого. Но сначала нужно эту десятую победу в чемпионате одержать. Потом уже будем радоваться и праздновать.
Как в целом можно оценить первую часть сезона? В целом положительно, потому что после 17 матчей у нас отрыв от второго места — шесть очков. Он мог быть и больше, если бы не потеряли очки в ряде встреч и не проиграли «Ахмату». Успокаиваться, естественно, рано. Команда после отдыха будет серьёзно готовиться к продолжению чемпионата с первой до последней встречи.
Что касается Кубка России, мы идём по «пути регионов». Победа в матче со «Спартаком», хоть и по пенальти, всё равно дает положительные эмоции — соперник побеждён. Поэтому по итогам первой части чемпионата оценка в целом положительная», — приводит слова Медведева ТАСС.
Десятое чемпионство позволит «Зениту» нанести на эмблему клуба вторую звезду, так как в РПЛ команды получают такое право за каждые пять завоёванных титулов.
- 30 ноября 2022
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