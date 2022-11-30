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Стало известно, зачем тренеры Бразилии навещали Рафинью перед вызовом на ЧМ-2022

Стало известно, зачем тренеры Бразилии навещали Рафинью перед вызовом на ЧМ-2022
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Представители тренерского штаба сборной Бразилии в октябре 2022 года навестили нападающего «Барселоны» Рафинью. Целью визита было узнать эмоциональное состояние 25-летнего футболиста. Он заверил, что проходит адаптационный период в клубе и мотивирован на предстоящие вызовы. Об этом сообщает Sport.es.

Напомним, Рафинья попал в окончательный список сборной Бразилии на чемпионат мира. В двух матчах на турнире со сборными Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0) он провёл на поле 180 минут, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Бразилия досрочно гарантировала место в плей-офф чемпионата мира. В последнем туре группового этапа команда Тите сыграет с Камеруном.

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