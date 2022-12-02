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Камерун — Бразилия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Камерун — Бразилия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть
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Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун — Бразилия. Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале «Матч! Страна».

На второе место в группе G претендуют сразу три команды, но тяжелее всего придётся африканской сборной. Камеруну нужно обыгрывать уже квалифицировавшуюся в следующий раунд Бразилию, ведь при любом другом раскладе он пролетит мимо 1/8 финала. Скорее всего, вторую путёвку в плей-офф разыграют Сербия и Швейцария. Сербов устроит только победа, а команде Мурата Якина достаточно не проиграть. Но это при условии, что Камерун не сотворит сенсацию в матче с Бразилией.

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