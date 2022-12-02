Камерун — Бразилия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун — Бразилия.
На второе место в группе G претендуют сразу три команды, но тяжелее всего придётся африканской сборной. Камеруну нужно обыгрывать уже квалифицировавшуюся в следующий раунд Бразилию, ведь при любом другом раскладе он пролетит мимо 1/8 финала. Скорее всего, вторую путёвку в плей-офф разыграют Сербия и Швейцария. Сербов устроит только победа, а команде Мурата Якина достаточно не проиграть. Но это при условии, что Камерун не сотворит сенсацию в матче с Бразилией.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
- 2 декабря 2022
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