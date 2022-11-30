Родригао: Кассьера принесёт пользу «Зениту». Он прекрасный футболист

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал игру нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры в текущем сезоне.
«Почему Кассьерра играет в «Зените» не так ярко, как в «Сочи»? Матео провёл в «Сочи» невероятный сезон, забил много голов и совершенно заслуженно получил приглашение от «Зенита». Я, пожалуй, не буду много говорить на эту тему, поскольку досконально не знаю всех обстоятельств жизни Матео, которые, возможно, мешают ему раскрыться в полной мере. Скажу лишь, что он – прекрасный футболист, яркий, талантливый нападающий, который здорово выглядит в тренировочном процессе и старается всегда помогать команде. Уверен, после сборов Матео сможет приносить «Зениту» максимальную пользу и будет доставлять радость болельщикам своими голами», — приводит слова Родригао Bobsoccer.
В прошлом сезоне Кассьерра забил 14 голов и отдал шесть голевых передач в 22 матчах РПЛ за «Сочи». Летом 25-летний колумбиец перешёл в «Зенит» за € 4,5 млн. В текущем сезоне форвард не забил ни одного мяча в чемпионате России за 14 матчей, отметившись лишь тремя голевыми передачами.
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