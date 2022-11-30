«Бавария» обсудит новый контракт с Шупо-Мотингом после чемпионата мира

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался на тему продления контракта с камерунским нападающим клубом Эриком Шупо-Мотингом.
«Можно сказать, что Эрик сейчас отлично справляется со своей задачей. Мы сядем за стол переговоров после чемпионата мира», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
33-летний Шупо-Мотинг родился в немецком Гамбурге, но выступает в составе сборной Камеруна на чемпионате мира. В «Баварию» нападающий перешёл свободным агентом из «ПСЖ» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне в 14 матчах Эрик забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
Самым результативным сезоном в карьере нападающего является кампания-2013/2014, когда он забил 11 голов.
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