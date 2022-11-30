Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» обсудит новый контракт с Шупо-Мотингом после чемпионата мира

«Бавария» обсудит новый контракт с Шупо-Мотингом после чемпионата мира
Комментарии

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался на тему продления контракта с камерунским нападающим клубом Эриком Шупо-Мотингом.

«Можно сказать, что Эрик сейчас отлично справляется со своей задачей. Мы сядем за стол переговоров после чемпионата мира», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

33-летний Шупо-Мотинг родился в немецком Гамбурге, но выступает в составе сборной Камеруна на чемпионате мира. В «Баварию» нападающий перешёл свободным агентом из «ПСЖ» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне в 14 матчах Эрик забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Самым результативным сезоном в карьере нападающего является кампания-2013/2014, когда он забил 11 голов.

Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик:

Новость по теме
Эрик Шупо-Мотинг признан лучшим игроком «Баварии» по итогам октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022