«Бавария» нацелилась на форварда сборной Германии Фюллькруга

Нападающий «Вердера» и сборной Германии Никлас Фюллькруг может стать игроком мюнхенской «Баварии», сообщает Sportbuzzer.



По информации источника, руководство немецкого клуба рассматривает вариант с трансфером 29-летнего футболиста и уже расспросило о нём его товарищей по сборной. Немецкие игроки дали положительные отзывы о Фюллькруге. Действующее соглашение нападающего с «Вердером» рассчитано до 2025 года, однако клубу нужны деньги, поэтому в бременской команде готовы рассмотреть предложение «Баварии».



В нынешнем сезоне Фюллькруг является самым результативным немцем в Бундеслиге. За 14 матчей чемпионата Германии форвард забил 10 голов и получил шанс проявить себя на чемпионате мира в Катаре. Гол Фюллькруга в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Испанией (1:1) позволил Германии сохранить шансы на выход в плей-офф.