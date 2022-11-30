Агент Сильянова рассказал, может ли «Локомотив» прервать аренду и вернуть футболиста зимой

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, выступающего на правах аренды за «Ростов», рассказал, есть ли у московского клуба возможность прервать аренду и вернуть игрока в клуб зимой.



«Есть договор аренды Сильянова между двумя клубами с периодом на спортивный сезон. Как можно его прервать? Это вопрос юридического права. Опции такой нет. Стоит обратиться в «Локомотив». Раз появилась такая информация, то она скорее всего идёт из клуба. И спросить в клубе — каким образом они собираются это делать», — сказал Шпинев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Александр Сильянов в текущем сезоне сыграл 20 матчей за «Ростов» в Российской Премьер-лиге и Кубке России. На счету 21-летнего защитника два гола и одна результативная передача. В этом сезоне игрок дебютировал в сборной России.