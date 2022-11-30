Джуру: Аршавин вошёл в историю «Арсенала». Он был сумасшедшим как на поле, так и вне его

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Жоан Джуру поделился воспоминаниями об игре в английском клубе Андрея Аршавина и рассказал о возможности перехода в стан «пушкарей» других российских игроков.

«Воспоминания об Аршавине? Андрей приехал к нам после фантастического для него чемпионата Европы, был в топ-форме. Мы его очень ждали. Сумасшедший как на поле, так и вне его. Отличный игрок, он нам сильно помог. Да, мы тогда не выиграли титулов, но Андрей вошёл в историю «Арсенала» благодаря покеру в ворота «Ливерпуля» и голу «Барселоне».

Я знаю о том, что он ни разу не сыграл на чемпионате мира. Есть много известных футболистов, так и не сыгравших на первенстве планеты. Мне вот посчастливилось принять участие в этом турнире — незабываемые эмоции.

Могут ли в будущем в «Арсенале» появиться другие российские игроки? Почему нет? У вас есть сильные футболисты — те же Головин с Миранчуком, которые несколько лет выступают в Европе. Я знаю, что у вас сильная школа у «Краснодара», там много талантов. Так что посмотрим», — приводит слова Джуру «Российская газета».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2012 год. Россиянин сыграл 144 матча за английскую команду, в которых забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.