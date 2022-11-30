Мюллер — о матче с Коста-Рикой: сборной Германии просто нужно немного волшебства

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Коста-Рикой.



«Думаю, со стороны мы кажемся фаворитами. Мы знаем, что должны победить. Но игра Коста-Рики с Японией не имела ничего общего с разгромом в матче с Испанией. Они хорошо играли позиционно, смело обращались с мячом. Сейчас мы должны быть скромны. Причин для эйфории нет.



В матче с Испанией мы уже испытывали серьёзное давление. В конце концов, мы все знаем, что должны делать. У меня нет ощущения, что плохие результаты и выступления связаны с нервозностью. Мы все бывали в стрессовых ситуациях и умеем справляться с ними. Нам просто нужно немного волшебства», — приводит слова Мюллера пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).