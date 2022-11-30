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«Арсенал» не собирается продавать своего хавбека Эльнени в январе

«Арсенал» не собирается продавать своего хавбека Эльнени в январе
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Лондонский «Арсенал» не намерен расставаться с полузащитником Мохамедом Эльнени в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.

Эльнени перешёл в «Арсенал» из швейцарского «Базеля» в январе 2016 года. В нынешнем сезоне египетский полузащитник провёл на поле 951 минуту в 12 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Соглашение между Эльнени и «Арсеналом» истекает в конце нынешнего сезона. При этом у клуба есть опция продления соглашения ещё на сезон.

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