«Арсенал» не собирается продавать своего хавбека Эльнени в январе

Лондонский «Арсенал» не намерен расставаться с полузащитником Мохамедом Эльнени в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.



Эльнени перешёл в «Арсенал» из швейцарского «Базеля» в январе 2016 года. В нынешнем сезоне египетский полузащитник провёл на поле 951 минуту в 12 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.



Соглашение между Эльнени и «Арсеналом» истекает в конце нынешнего сезона. При этом у клуба есть опция продления соглашения ещё на сезон.