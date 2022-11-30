«Барселона» планирует провести переговоры о новом контракте с Серхио Бускетсом

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс может остаться в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, руководство «Барселоны» планирует встретиться с 34-летним футболистом и обсудить новый контракт. На данный момент Бускетс хочет бесплатно покинуть каталонский клуб по окончании сезона-2022/2023, однако главный тренер «Барселоны» Хави по-прежнему рассчитывает сохранить игрока в команде. В «Барселоне» хотят, чтобы Бускетс заключил новое соглашение с пониженной зарплатой.



Напомним, Бускетс выступает за «Барселону» с 2005 года. Он дебютировал в первой команде при Хосепе Гвардиоле и выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.

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