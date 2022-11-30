«Арсен, играй в футбол!» РФС опубликовал переговоры судей в матче «Локомотив» — «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном Youtube-канале опубликовал видео с переговорами арбитров в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Динамо» (1:3).
«Заха! Зах, ты же знаешь, это фолы. Для чего? Я тебя сейчас отправлю за бровку гетры поправлять. Арсен, сюда иди. Выйди за бровку, приведи в порядок гетры. Выйди за бровку. Я тебе сейчас жёлтую дам. Опусти гетры. Арсен, #####, тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол. Я тебя оберегаю, ты как этот падаешь», — говорил главный судья матча Павел Кукуян полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
«Макар! Ну что, там, #####, чистый зацеп. Что ты хотел там?» — обращается Кукуян к другому игроку бело-голубых, Денису Макарову.
Также в видео Кукуян объясняет несколько спорных моментов нападающему «Динамо» Фёдору Смолову и напоминает полузащитнику Даниилу Фомину об обещании подарить арбитру футболку.
- 30 ноября 2022
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