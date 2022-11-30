Футболисты «Химок» посетили приют для домашних животных

Сегодня, 30 ноября, празднуют Всемирный день домашних животных. В честь такого события игроки футбольного клуба «Химки» Илья Кухарчук, Виталий Гудиев и Егор Данилкин посетили химкинский приют для животных. Футболисты передали сухой корм, консервы и прочие лакомства для обитателей приюта. Гости выразили пожелание, чтобы как можно скорее четвероногие смогли найти свой новый дом и любящих хозяев.

«Химки» завершили первую часть Российской Премьер-Лиги на предпоследней (15) строчке турнирной таблицы. Команда Спартака Гогниева в 17 матчах набрала 12 очков и оторвалась от «Торпедо», идущего на последней строчке, на шесть очков.

В Фонбет Кубке России подмосковная команда заняла в своей группе последнее место, набрав два очка в шести играх. Вместе с «Химками» выступали «Краснодар», «Локомотив» и «Пари НН».