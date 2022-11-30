«Оренбург» намерен выкупить хавбека «Спартака» Оганесяна

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб намерен подписать контракт с полузащитником Степаном Оганесяном на постоянной основе. Сейчас 21-летний футболист выступает за команду на правах аренды из «Спартака».

«Сейчас у нас отпуск, когда выйдем из него, будем общаться с президентом клуба, послушаем, что он скажет. Если у нас будет возможность выкупить Оганесяна зимой, то будем это делать. Если нет, то летом точно будем общаться со «Спартаком» по поводу Оганесяна. Мы бы хотели видеть его у себя на постоянной основе», — приводит слова Андреева РБ Спорт.

В нынешнем сезоне Оганесян принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, отметившись забитым голом и результативной передачей.