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Защитник «Челси» Кукурелья не исключил возможного возвращения в «Барселону»

Защитник «Челси» Кукурелья не исключил возможного возвращения в «Барселону»
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Футболист лондонского «Челси» Марк Кукурелья, получивший награду как «лучший каталонский футболиста года», рассказал, что ему было бы приятно в будущем вернуться в «Барселону».

«У меня не было полноценного шанса.В конце концов, если бы у меня был шанс в будущем, я бы оценил его, это было бы очень приятно. Мне пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы оказаться там, где я нахожусь. Самое главное, что я никогда не сдавался, всегда продолжал работать и в этом году получил приз», — приводит слова Кукурельи Radio Catalonia.

24-летний Кукурелья начинал свою карьеру в «Эспаньоле», а с 2012 по 2020 год был в структуре «Барселоны». Сейчас защитник выступает за «Челси», где в 18 матчах нынешнего сезона отдал две результативные передачи.

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