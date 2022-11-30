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Защитник «Крыльев Советов» Горшков объяснил, почему долго восстанавливался после травмы

Защитник «Крыльев Советов» Горшков объяснил, почему долго восстанавливался после травмы
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Футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал о причинах своего долгого восстановления.

«Про две-три недели восстановления говорили, чтобы не рассказывать всю правду о травме — чтобы соперники думали, что я сыграю в следующем туре. Восстановление было тяжёлое. Спустя две-три недели, я каждую неделю пытался вернуться, пробовал тренироваться в полную силу. Каждый раз надеялись, что смогу принять участие в игре. Но не получалось, был дискомфорт и боль. Сейчас всё позади. Я очень счастлив, что вернулся.

Не жалею, что вернулся под самый конец чемпионата. Я ради этого и восстанавливался. Когда я травмировался, то мог отбросить все мысли о возращении и сказать: я уже в отпуске и не готовиться к оставшимся матчам. Но я, наоборот, хотел как можно раньше вернуться. Для себя была установка — пускай это будет две-три игры, но сколько смогу, то столько сыграю. Игра — это удовольствие. Была хорошая поддержка от клуба: от тренерского штаба и руководства. Все меня ждали. Я рад, что в матче со «Спартаком» мне удалось сыграть», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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