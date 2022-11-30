22-летний колумбийский футболист умер после потери сознания на тренировке

Колумбийский полузащитник «Атлетико Тукуман» Андрес Баланта скончался в возрасте 22 лет.
Футболист потерял сознание во время тренировки аргентинской команды и был доставлен в больницу в Сан-Мигель-де-Тукуман. Баланта скончался в больнице, не приходя в сознание. Прокуратура штата Тукуман и министерство здравоохранения провинции проведёт расследование гибели игрока.
«С сожалением сообщаем о смерти Андреса Баланты. Болельщики клуба сегодня скорбят. Все наши мысли с семьёй, товарищами по команде и друзьями. Это огромная боль и настоящий ужас», — приводит слова вице‑президента клуба Игнасио Голобиски ESPN.
Баланта перешёл в «Атлетико Тукуман» из колумбийского «Депортиво Кали» на правах аренды 1 июля. На счету 22‑летнего игрока три матча за сборную Колумбии (до 23 лет).
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