Рафаэл Леау: обсужу с «Миланом» ситуацию с контрактом после ЧМ. Я настроен позитивно

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау высказался о возможном продлении контракта с итальянским клубом.



«Я обсужу с «Миланом» ситуацию с моим контрактом после окончания чемпионата мира. У нас была позитивная встреча с Паоло Мальдини перед мундиалем. Она прошла действительно хорошо. Я настроен позитивно. После международного перерыва поговорим о деталях», — приводит слова Леау журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Леау на замену португальскому форварду Криштиану Роналду, покинувшему клуб. Действующее соглашение Леау с «Миланом» рассчитано до июня 2024 года. Леау выступает за «Милан» с 2019 года.

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