В «Зените» рассказали, почему решили провести товарищеский матч с иранским «Сепаханом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал факт проведения товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан». Встреча состоится в феврале 2023 года.

«С иранским клубом «Сепахан» нас связывает соглашение о сотрудничестве, которое охватывает многие звенья нашего клуба: академию, юношеские и женские команды. Это сотрудничество началось не вчера. Уже были проведены обмен тренерским опытом, различные тренерские семинары.



Мы давно планировали найти время для этого матча. У нас не удалось это сделать в ноябре. Но в феврале по ходу наших зимних сборов мы посетим Исфахан для того, чтобы сыграть основным составом с «Сепаханом», — сказал Медведев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.