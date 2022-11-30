В «Зените» рассказали, почему решили провести товарищеский матч с иранским «Сепаханом»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал факт проведения товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан». Встреча состоится в феврале 2023 года.
«С иранским клубом «Сепахан» нас связывает соглашение о сотрудничестве, которое охватывает многие звенья нашего клуба: академию, юношеские и женские команды. Это сотрудничество началось не вчера. Уже были проведены обмен тренерским опытом, различные тренерские семинары.
Мы давно планировали найти время для этого матча. У нас не удалось это сделать в ноябре. Но в феврале по ходу наших зимних сборов мы посетим Исфахан для того, чтобы сыграть основным составом с «Сепаханом», — сказал Медведев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Новость по теме«Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан»
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