Семак: в «Зените» нет проблем с настроем и мотивацией как у иностранцев, так и россиян

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде нет проблем с мотивацией без участия в еврокубках.

«То, что для иностранцев «Зенита» нужно находить дополнительную мотивацию без еврокубков, больше надумано, это больше разговоры. По тому отношению, по той работе, по качеству работы, по статистике, настрою на игру видно, что большой разницы нет. Видно, что ребята одинаково настраиваются на каждый матч, потому что лёгких матчей в сезоне бывает очень мало. Все остальные – напряжение, давление, потому что наши ошибки и наши плохие результаты просматриваются сквозь лупу. И ребята должны работать, не обращая внимания на то, что о них говорят, ни на плохое, ни на хорошее. Нужно быть толстокожим, обладать бронёй, чтобы делать то, что делаешь. Ладно, когда говорят плохое, это подстёгивает, сложнее, когда поют дифирамбы. Проблем с настроем ни у иностранцев, ни у российский игроков на сегодняшний день нет», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в этом сезоне команды из России не принимают участия в еврокубках по решению УЕФА и ФИФА.