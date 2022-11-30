В «Уфе» высказались о возможном уходе из клуба Кэтэлина Карпа и Алексея Евсеева зимой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба полузащитников Кэтэлина Карпа и Алексея Евсеева.
«Евсеев у нас в аренде, а Кэт ещё не сказал всего, что может, поэтому вряд ли. Евсеев принадлежит «Уралу», но находится у нас в аренде — всё может быть. У нас есть право выкупа, но «Урал» может попросить. Здесь зависит не только от меня.
Что касается Кэта, то я не вижу никаких моментов. Всё может быть — вдруг будет предложение. Если в наш клуб приходит предложение, то мы чаще отпускаем. Однако пока не вижу никаких предпосылок к их уходу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее подобную информацию сообщал Metaratings. 29-летний Карп находится на контракте с «Уфой» до конца нынешнего сезона. 28-летний Евсеев арендован у «Урала».
- 30 ноября 2022
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