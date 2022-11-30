Капитан сборной Мексики вступился за Месси в конфликте с боксёром Альваресом

Полузащитник и капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо встал на защиту аргентинского нападающего Лионеля Месси после появления видео, на котором форвард потоптал футболку мексиканской команды.

Напомним, боксёр Сауль Альварес раскритиковал Месси за это действие. Оказалось, что футболка принадлежала Гуардадо — они с Месси обменялись майками после очной встречи команд на ЧМ-2022.



«Мы с Месси обменялись футболками. Мне выпала честь и удача на протяжении многих лет встречаться с Месси в Испании. К сожалению, Канело не понимает, что такое раздевалка, и поэтому так остро отреагировал на футболку сборной Мексики, лежавшую на полу. Но я думаю, что это глупо. Это неважно. Нет никаких проблем. Все футболисты бросают потную форму на пол. Нет никакой разницы, ваша это футболка или соперника», — приводит слова Гуардадо Marca.