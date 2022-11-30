Тунис — Франция: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 30 ноября, состоится 3-й и заключительный тур группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции сыграет с Тунисом. Встреча пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра Мэттью Конгера прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
Тунис: Дамен — Тальби, Гандри, Мерия — Малул, Лайдуни, Скири, Кечрида, Бен Ромдане, Слимане — Хазри.
Франция: Манданда — Дисаси, Варан, Конате, Фофана — Камавинга, Тчуамени, Гендузи, Верету — Коман, Коло Муани.
Сборная Франции уже решила вопрос с выходом в 1/8 финала турнира, обыграв в прошлом туре Данию со счётом 2:1 и заработав 6 очков. Тунис ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф (у команды 1 очко). В параллельной встрече сыграют сборные Дании (1) и Австралии (3).
Матчи чемпионата мира по футболу на больших экранах Dacha gastropub в самом центре Москвы (Новый Арбат, д. 28). В меню всё необходимое болельщику для комфортного просмотра. Во время трансляций турнира по промокоду «Dacha Championat» бокал фирменного напитка в подарок. Бронируйте столы на сайте или по телефону +7 (495) 191-28-88
- 30 ноября 2022
-
17:35
-
17:23
-
17:09
-
17:08
-
16:56
-
16:40
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:15
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:33
-
15:26
-
15:20
-
15:19
-
15:05
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:32
-
13:30
-
13:16
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:37
-
12:34