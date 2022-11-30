Тунис — Франция: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 30 ноября, состоится 3-й и заключительный тур группового этапа чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Франции сыграет с Тунисом. Встреча пройдёт на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Стартовый свисток главного арбитра Мэттью Конгера прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Тунис: Дамен — Тальби, Гандри, Мерия — Малул, Лайдуни, Скири, Кечрида, Бен Ромдане, Слимане — Хазри.

Франция: Манданда — Дисаси, Варан, Конате, Фофана — Камавинга, Тчуамени, Гендузи, Верету — Коман, Коло Муани.

Сборная Франции уже решила вопрос с выходом в 1/8 финала турнира, обыграв в прошлом туре Данию со счётом 2:1 и заработав 6 очков. Тунис ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф (у команды 1 очко). В параллельной встрече сыграют сборные Дании (1) и Австралии (3).

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