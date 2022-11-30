Австралия — Дания: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Австралии и Дании на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре. Встреча пройдёт в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Стартовый свисток — в 18:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Сборная Австралии: Райан, Дегенек, Суттар, Роулес, Бехич, Ирвайн, Муй, Макгри, Леки, Гудвин, Дюк.



Сборная Дании: Шмейхель, Р. Кристенсен, Андерсен, А. Кристенсен, Мехле, Хёйбьерг, Йенсен, Сков Ольсен, Эриксен, Линдстрём, Брейтуэйт.



После двух туров в активе австралийцев три очка, у Дании — одно очко. В случае победы Австралия гарантированно выйдет в плей-офф, в случае победы датчан они окажутся в 1/8, если в параллельной игре Тунис не обыграет Францию с разницей больше, чем в игре Дании. При ничейном исходе шанс на выход получат также австралийцы, если их разница мячей будет лучше, чем у Туниса.