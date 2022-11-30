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Стали известны подробности возможного перехода Роналду в «Аль-Насср»

Стали известны подробности возможного перехода Роналду в «Аль-Насср»
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Стали известны подробности возможного перехода нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в клуб «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, португалец уже получил официальное предложение от «Аль-Насра». Команда предлагает португальцу контракт до 2025 года с зарплатой € 200 млн за сезон, большая часть из денег — это спонсорские сделки.

Напомним, бывшая команда Роналду, «Манчестер Юнайтед», расторгла контракт с 37-летним нападающим после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором португалец раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и организацию клуба.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:

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