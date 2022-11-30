Луис Энрике — о матче Испании с Японией: мы думаем только о победе

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал предстоящий матч с Японией в 3-м туре группового этапа чемпионата мира, а также ответил на вопрос о возможной встрече с Бразилией в плей-офф турнира.

«Мы думаем только о победе над Японией. Мы в «группе смерти», и у всех четырёх команд есть шансы выйти в 1/8 финала. Представьте, что мы играем на удержание 95 минут и пропускаем гол в последний момент, и всё — мы выбываем. Мы хотим быть первыми. Япония команда очень высокого уровня, многие игроки которой играют в Европе. Они очень динамичные и работоспособные, они не дадут нам много времени на размышления. Мы не можем расслабляться: мы должны победить Японию.

Неважно, с кем мы будем играть в 1/8 финала. Если Бразилия попадётся нам в четвертьфинале, то очень хорошо. Чтобы выиграть чемпионат мира, нужно побеждать все команды, с которыми встречаетесь», — приводит слова Энрике Sport.es.