Роналду и Надаль вместе инвестировали € 1 млн в строительство ресторана в Катаре
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Португальский нападающий Криштиану Роналду и многократный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль инвестировали средства в ресторан в Катаре, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что футболист и теннисист работают с компанией Tatel Group, которая владеет несколькими элитными заведениями в Испании, США и Саудовской Аравии. Роналду и Надаль вложили около € 1 млн в открытие ресторана неподалёку от Дохи — столицы Катара. Заведение расположено на престижном острове Аль-Маха в Лусаиле, примерно в 20 километрах к северу от Дохи, в районе международных ресторанов.
В настоящий момент Роналду вместе со сборной Португалии выступает на ЧМ-2022 в Катаре. Португальская сборная после двух туров обеспечила себе участие в плей-офф.
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